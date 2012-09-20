Рекордний урожай-2011 і фіксований курс гривні стримали зростання цін - експерти

Рекордний урожай минулого року і фіксований курс гривні стримали зростання цін, говориться в аналітичному огляді, підготовленому аналітиками "Ерсте Банку".

Так, в огляді наголошується, що в серпні споживчі ціни залишилися незмінними порівняно з аналогічним місяцем 2011 року.

«До кінця поточного року варто очікувати збільшення індексу інфляції на тлі дещо гіршого врожаю зернових, ніж в минулому році - втім, ризики зростання цін до кінця року менші, ніж ми оцінювали раніше", - прогнозує аналітик "Ерсте Банку" Мар'ян Заблоцький.

Також повідомляється, що станом на 3 вересня 2012 зібрано 25,9 млн тонн зерна, що на чверть менше торішнього показника за той же період. Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що до кінця року буде зібрано 46,5 млн тонн зернових. Найменш сприятливими погодні умови цього року були в південних областях, де збори врожаю становили на половину менше, ніж у минулому році. На даний момент зібрано картоплі на 3% і овочів на 11% більше, ніж у минулому році.

«Високий урожай овочів і картоплі означає низькі ціни на ці продукти до кінця цього і на початку наступного року. Поки що ми залишаємо наш прогноз зростання цін до кінця року без змін на рівні 3%, проте найближчим часом можемо переглянути прогноз у бік зниження», - повідомив Заблоцький.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у серпні 2012 року порівняно з липнем 2012 споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти серпня 2011 показник інфляції становив 0%.

Інфляція в січні-серпні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,9%, з початку 2012 р. (серпень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.