Дорозміщення єврооблігацій спростить Нацбанку контроль за стабільністю гривні

Дорозміщення урядом України єврооблігацій на суму 600 млн дол. спростить Національному банку України контроль за стабільністю національної валюти, говориться в аналітичному огляді, підготовленому аналітиками "ІНГ Банк Україна».

«Тим не менше, до виборів ми не плануємо переглядати наш прогноз щодо курсу гривні на кінець року», - говорять аналітики банку.

У «ІНГ Банк Україна» зазначають, що український уряд вирішив використовувати можливості на світових фінансових ринках. Зокрема, за останні два тижні ризики країни України знизилися на 161 б.п.

На думку аналітиків банку, ставка розміщення 7,46% близька до ринкових рівнів прибутковості і на 179 б.п. нижче встановленої в липні початкової ставки розміщення.

«Дана новина, безсумнівно, є позитивною для економічної стабільності, оскільки додатковий випуск єврооблігацій поліпшить баланс рахунку фінансових операцій, що призведе до скорочення дефіциту платіжного балансу», - говориться в огляді «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн дол., дохідність яких становить 7,461%.

За інформацією Міністерства фінансів України, обсяг заявок перевищив суму дорозміщення більш ніж в два рази.

Папери були продані в рамках дорозміщення липневого випуску п'ятирічних (з терміном погашення 24 липня 2017) єврооблігацій на 2 млрд дол. з дохідністю 9,25%.

Лід-менеджери випуску не змінилися. Ними виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.