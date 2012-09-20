Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід - Янукович

Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Броніславом Коморовським.

Президент підкреслив на безальтернативності європейської інтеграції України. Але щодо економічної складової, то, на його думку, Україна має враховувати, що товарообіг з ЄС та СНД у неї приблизно однаковий – на рівні 60 млрд з одного та іншого боку.

«Сьогодні мова може йти тільки про економічну інтеграцію, і всі інтеграційні процеси в світі для нас дуже цікаві, в тому числі і Митний союз», - сказав Президент України.

Також він зауважив, що Україну цікавить економічна інтеграція з країнам ШОС (Шанхайська організація співробітництва), АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, до якої входять 10 держав) і БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

«Ми шукаємо різні можливості, як розвивати товарообіг з усіма країнами та об’єднаннями», - сказав В.Янукович.

Він висловив задоволення, що нарешті підписана і ратифікована угода про зону вільної торгівлі з СНД, зауваживши, що на черзі створення ЗВТ з ЄС.

Водночас, Б.Коморовський висловив думку, що Україна має обрати лише один вектор, оскільки в різних напрямках інтегруватись неможливо.

Він зауважив, що для України, на його думку, кращим є західний варіант, який дає можливість для розвитку.

На його думку, тут достатньо подивитись на статистику, зокрема на те, що Польща, яка обрала західний сценарій, втричі випереджає Україну за ВВП.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про створення зони вільної торгівлі. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ. 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі». 28 серпня міністр із торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов заявив, що Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.

Крім того, 20 липня у Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.