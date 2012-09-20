Україна не буде «затягувати паски» і скорочуватиме дефіцит держбюджету – Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Україна для стабілізації економічної ситуації в умовах кризи не піде на «затягування пасків» і скорочення дефіциту держбюджету, як це роблять деякі країни Європейського Союзу.

Про це він заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

М.Азаров зазначив, що зростання економіки України в 2012 році за 8 місяців на рівні 1,5%, з урахуванням ситуації в країнах ЄС, є непоганим показником, але цього недостатньо.

«Для нас це недостатньо. Ми вважаємо, що ми можемо (збільшити зростання – УНІАН) за рахунок розвитку внутрішнього ринку, реалізації інфраструктурних проектів, посилення уваги до будівництва і це нестандартний наш шлях. Ми так виходили з кризи у 2010 році. Ми зараз хочемо реалізувати цей механізм виходу з кризи. Але для цього потрібен певний час, щоб наша економіки пристосувалася, адаптувалася... Потрібен певний час, перехідний етап», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в цей перехідний період за деякими позиціями все ж таки необхідно буде економити. Проте застосовувати політику «затягування пасків» уряд не буде.

«Є інший рецепт, і він зараз активно застосовується в країнах Європейського Союзу. Це затискання пасків, скорочення заробітних плат, пенсій, урізування всіх абсолютно бюджетних витрат. Ви знаєте, що Іспанія, Португалія, Греція і ціла низка інших країн йдуть таким шляхом. Вони вважають це єдино можливим виходом з цієї ситуації, але поки що до чого це привело? Ось греки 5 років скорочують дефіцит бюджету, але ніяк не можуть його скоротити, а економіка падає і безробіття досягло 25%, в Іспанії безробіття серед молоді - 55%, серед працездатного населення – 20%. Так от, ми уважно вивчаємо, а чи треба нам йти таким шляхом. Ні, ми таким шляхом не підемо. Ми підемо ось таким нестандартним шляхом», - заявив М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за січень-липень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився майже вдвічі — до 16,936 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Дефіцит держбюджету-2013 планується на рівні 27,8 млрд грн, що відповідає 1,65% ВВП.