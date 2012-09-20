Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,1285/8,1345 грн/дол.

У четвер, 20 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1280/8,1380, на 12:00 звузився спред - 8,1290/8,1335. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 8,1285/8,1345 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/73, на 12:00 ціни піднялися - 0,2578/82. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2576/80. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,4650 (+0.4151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2930/1,3055. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5240/10,5359, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5430/10,5530. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали - 10,5235/10,5355.