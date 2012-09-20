Керівника податкової міліції України обрано головою КРОПР

Першого заступника голови ДПС України – начальника податкової міліції Андрія Головача обрано головою Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили учасники 14-го засідання Координаційної ради керівників органів податкових розслідувань 8 країн – учасниць СНД (КРОПР), який 20 вересня почав роботу в Одесі.

За словами А.Головача, який головує на саміті податкових служб, делегації країн-учасниць мають намір створити спеціальний орган, якому буде доручено «координувати зусилля у співпраці між службами фінансових розслідувань СНД, а також створити Єдину міждержавну базу податкових і фінансових порушників».

У п'ятницю, 21 вересня, представники органів податкових і фінансових розслідувань низки країн візьмуть участь у міжнародній конференції «Загальні зусилля компетентних органів країн Східної та Західної Європи у боротьбі з фінансовими (податковими) злочинами».

Як спостерігачі до Одеси прибули також представники податкових і фінансових служб Литви, Латвії, Естонії, Нідерландів, Великобританії, а також Інтерполу та інших міжнародних організацій.