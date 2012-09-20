Проблемні кредити українських банків зросли до 76,6 млрд грн - експерт

У серпні українські банки наростили обсяг проблемних кредитів на 0,7 млрд грн - до 76,6 млрд грн, повідомила в коментарі агентству УНІАН старший аналітик Dragon Cаpital Анастасія Туюкова.

«У серпні банки знову показали приріст проблемних кредитів - +0,9% м/м або +0,7 млрд грн, до 76,6 млрд грн, хоча з початку року зафіксовано зниження на 3%, або на 2,7 млрд грн. При цьому частка проблемних кредитів у загальному портфелі збільшилася на 0,21 п. п., до 9,38%», - зазначила експерт.

За словами А.Туюкової, адекватність капіталу сектора в серпні залишалася на високому рівні 18,26%.

Вона нагадала, що українські банки в серпні продовжили прибуткову діяльність, показавши чистий позитивний фінансовий результат у розмірі 652 млн. грн після 683 млн. грн, зароблених у липні. Загалом за січень-серпень банки заробили 2,83 млрд грн чистого прибутку проти 4,6 млрд грн збитків за аналогічний період минулого року.

А.Туюкова зазначила, що показники за липень-серпень кращі за аналогічні за перше півріччя (середньомісячний прибуток у розмірі 260 млн. грн), проте дохідність капіталу на рівні 2,7% залишається досить скромною.

«Практично відсутнє кредитування і високі ставки за депозитами стали причиною зниження чистого процентного доходу на 6% за серпень, порівняно з липнем, а також 5% зниження чистого комісійного доходу», - говорить аналітик.

А.Туюкова наголосила, що більші падіння було тільки в січні, сезонно неактивному для бізнесу місяці. Проте зниження операційного доходу було компенсоване зниженням відрахувань до резервів на 10% м/м, що дало банкам змогу вийти на прибуткову діяльність.

«До кінця року ситуація в банківському секторі залишатиметься помірно-напруженою, оскільки ризик девальвації, що зберігається, негативно впливатиме на гривневу ліквідність, вартість депозитів і, відповідно, апетит позичальників на нові позики. Хоча розміщення євробондів урядом (19 вересня Україна дорозмістила євробонди на 600 млн. дол. - УНІАН) позитивно позначиться на валютних резервах держави, понизивши ризики», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України в січні-серпні 2012 року становив 2,9 млрд грн порівняно з 4,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, витрати скоротилися на 1,1% і становили 95,4 млрд грн (в тому числі відрахування до резервів - 16,532 млрд грн).

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.