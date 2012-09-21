У Варшаві відбудеться презентація національних економічних проектів України

Президент України Віктор Янукович запросив польських підприємців долучатися до реалізації національних проектів нашої держави.

На 1 жовтня у Варшаві запланована презентація зазначених проектів, сказав глава держави, виступаючи на закритті 11-го Економічного форуму «Україна-Польща» в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Серед проектів, у реалізації яких українська сторона особливо зацікавлена в партнерстві з польськими друзями, В.Янукович назвав: «LNG-Україна» (будівництво терміналу скрапленого природного газу); «Індустріальні парки України» (створення десяти пілотних індустріальних майданчиків у різних регіонах) та «Зелені ринки» (розбудова мережі оптових ринків сільгосппродукції).

Україна готова переймати успішний досвід, який вже має в реалізації подібних проектів Польща, наголосив Президент.

«Упевнений, що успіхи польського бізнесу в Україні дозволять максимально наповнити наше стратегічне партнерство, постійно підтримувати дружню атмосферу діалогу між Варшавою та Києвом», - сказав В.Янукович.