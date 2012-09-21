Молдова і Грузія випереджають Україну за рівнем прозорості урядів

Молдова і Грузія випереджають Україну за рівнем прозорості роботи урядів.

Як повідомляє Радіо «Свобода», такими є результати реалізації проекту «Партнерство відкритого уряду», яким займається організація Transparency International, за перше півріччя 2012 року.

Експерти організації запропонували Україні, Молдові, Росії, Вірменії, Грузії та Азербайджану активізувати боротьбу з корупцією, залучати громадян до ухвалення рішень та оприлюднювати фінансову та іншу інформацію в мережі інтернет.

За результатами першого півріччя, найкращими виявилися Молдова та Грузія. Україна за ступенем прозорості влади опинилася серед аутсайдерів, повідомляють організатори проекту.

«В Україні – розмита політична воля: заяви про відкритість влади супроводжуються законами про обмеження прав українців, свободи слова тощо. Корупція – одна з найбільших перешкод. Створити інтернет-ресурс, де постійно оновлюються всі фінансові показники одного з міністерств, в Україні уп’ятеро дорожче і складніше, ніж в іншій державі Європи», – зазначив представник Transparency International в Україні Олексій Хмара.

Тим часом у Молдові онлайн-послуги та технології управління державою дещо випереджають попит на такі реформи з боку громадян, додав він.

Діяльність Transparency International розкритикував сьогодні прем’єр-міністр України Микола Азаров. Він зокрема висловив незгоду з тим, що експерти організації вважають високим рівень корупції в Україні.