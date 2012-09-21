Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370 грн/дол.

У п'ятницю, 21 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1280/8,1370 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2609/14, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5620/10,5755. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2991/93 (четвер – 1,2948/50).

У четвер, 20 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.