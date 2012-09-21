Курс купівлі/продажу долара в банках у п'ятницю вранці становив 8,12/8,15 грн/дол.

У п'ятницю вранці українські банки купують долар США в середньому за 8,12 грн/дол., продають - за 8,15 грн/дол.

Курс купівлі /продажу готівкового долара не змінився порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,145 грн/дол., з продажу - в межах 8,145-8,17 грн/дол.

Курс купівлі /продажу євро у п'ятницю також без змін — 10,47/10,65 грн/євро. Пропозиції комерційних банків з купівлі євро коливаються в межах 10,32-10,555 грн/євро, з продажу - в межах 10,599-10,75 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках підвищився до 0,2526 грн/рубль (+0,9%), продажу — 0,2623 грн/рубль (+0,5%). Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2575 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2710 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на п'ятницю, 21 вересня, у банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,13/8,15 грн, євро - 10,40/10,70 грн, рубль - 0,2500/0,2640 грн;

«Приватбанк»: долар США - 8,125/8,155 грн, євро - 10,40/10,70 грн, рубль - 0,2540/0,2640 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,13/8,149 грн, євро - 10,40/10,75 грн, рубль - 0,2510/0,2640 грн.