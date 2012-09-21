Кабмін хоче розширити повноваження Рахункової палати

Кабінет міністрів України ініціює розширення повноважень Рахункової палати щодо використання та надходження бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед початком засідання Конституційної Асамблеї повідомила секретар Асамблеї Марина Ставнійчук.

За її словами, сьогодні члени асамблеї мають намір розглянути пропозиції Кабміну щодо необхідності внесення змін до статті 98 Конституції України стосовно розширення парламентського контролю за рухом бюджетних коштів.

М.Ставнійчук уточнила, що від імені Кабміну відповідні пропозиції вніс перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський. Секретар асамблеї зауважила, що йдеться про уточнення механізму контролю за бюджетним процесом у відповідності до європейських стандартів.

М.Ставнійчук додала, що внесення відповідних змін до Конституції передбачено зобов’язаннями України перед Європою в частині боротьби з корупцією. Вона зазначила, що йдеться про створення належного фінансового контролю, зокрема парламентського контролю за не лише використанням коштів держбюджету, а й за надходженням цих коштів.

Згідно зі статтею 98 Конституції України, контроль за використанням коштів держбюджету від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.