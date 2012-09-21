ДПСУ за результатами перевірок сфери держзакупівель перерахувала до бюджету 57 млн грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) за результатами перевірок сфери державних закупівель 1 вересня 2012 року перерахувала до бюджету 57 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Після моніторингу державних закупівель податківці порушили 201 кримінальну справу. Більше половини справ відкрито для розслідування злочинів, за допомогою яких зароблялися призначені для подальшого «відмивання» доходи.

За ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) порушено 47 справ, а за ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) - ще 50 кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5044-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Закон спрямований на удосконалення законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, уточнено повноваження Мінекономрозвитку під час здійснення функції моніторингу з питань державних закупівель; запроваджено можливість закупівлі за скороченою процедурою продуктів харчування; встановлено випадки скасування процедури закупівлі в одного учасника замовником та ін.