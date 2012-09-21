НБУ уточнив розмір своїх міжнародних валютних резервів

Національний банк України (НБУ) відкоректував розмір міжнародних валютних резервів на кінець серпня 2012 року у бік збільшення. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Регулятор 7 вересня на своєму сайті у розділі «Основні тенденції валютного ринку за серпень 2012 року» оприлюднив оперативні дані, згідно з якими міжнародні валютні резерви за підсумками серпня п.р. скоротилися майже на 0,3% - до 29,995 млрд дол. Зараз цієї інформації у вказаному розділі немає.

При цьому в п'ятницю, 21 вересня, НБУ оприлюднив Спеціальний стандарт розповсюдження даних (ССРД) про стан міжнародних резервів і ліквідність в іноземній валюті за серпень 2012 року. Відповідно до нової інформації, міжнародні резерви на кінець минулого місяця становили 30 млрд дол.

Таким чином, сума скорочення резервів у серпні п.р. становила більш ніж 81 млн. дол., а не 86 млн., як це повідомлялося, виходячи з оперативних даних, а за січень-серпень резерви знизилися на 5,6%, або на 1,794 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).