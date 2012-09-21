Конституційна асамблея за контроль Рахункової палати над бюджетними надходженнями

Конституційна асамблея ініціює внесення змін до Конституції України в частині розширення парламентського контролю за рухом бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили члени Конституційної асамблеї на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, вони пропонують Президенту Януковичу внести на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до статті 98 Конституції України щодо повноважень Рахункової палати. Конституційна асамблея ініціює надання Рахунковій палаті повноважень з контролю не тільки за використанням бюджетних коштів, а й за їх надходженням.

Також учасники асамблеї пропонують, у разі розширення повноважень Рахункової палати, внести відповідні зміни до закону про Рахункову палату.