Уряд підтримав концепцію держпрограми розвитку конкуренції в Україні

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження «Про затвердження концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013-2023 роки», повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Мета програми — розвиток конкуренції, як одного з основних засобів забезпечення стійкого економічного зростання, поліпшення умов ефективного функціонування товарних ринків, вдосконалення їх регулювання.

Концепція передбачає узгодження промислової, інвестиційної, аграрної, зовнішньоекономічної, цінової політики і захисту прав споживачів з антимонопольно-конкурентною політикою, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу та інфраструктури товарних ринків.

Разом з цим, передбачається розв’язання питань з усунення і зниження бар'єрів виходу на ринки, вдосконалення держрегулювання на монополізованих ринках, забезпечення прозорості процесів концентрації прав володіння і розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет підготував Концепцію Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013-2023 рр. Після затвердження концепції Кабінетом Міністрів її буде винесено на розгляд парламенту. У комітеті чекають, що подання документа у Верховну Раду відбудеться до грудня 2012 року.