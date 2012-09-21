Кабмін подасть до ВР доопрацьований проект держбюджету за 2-3 тижні

Кабінет Міністрів України за 2-3 тижні повторно подасть до Верховної Ради допрацьований проект державного бюджету наступного року, який 15 вересня несподівано повернув уряду на доопрацювання спікер ВР Володимир Литвин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Краматорську Донецької області на брифінгу перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Він нагадав, що на сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення працювати один раз на тиждень у пленарному режимі до завершення виборчої кампанії.

«Відповідно, та кількість нормативних і законодавчих актів, які їй необхідно прийняти, на мій погляд, не дозволяє якісно розглядати бюджет», - сказав перший віце-прем'єр.

«З точки зору підготовки (нового проекту бюджету – УНІАН) – це два, максимум три тижні, а ухвалення бюджету вже не від нас залежить», - сказав В.Хорошковський.

Відповідаючи на запитання УНІАН про те, які економічні параметри буде закладено в новому проекті бюджету, В.Хорошковський сказав, що про це поки говорити передчасно, проте все буде враховано, щоб бюджет був збалансованим.

«Ви ж самі знаєте, що на сьогоднішній день нам Верховна Рада повернула цей документ. Тому зараз... є сенс нам його допрацювати й уже, безумовно, направити не лише ті макроекономічні показники, які вказані в бюджеті, починаючи з номінального й реального ВВП, а також бюджету консолідованого й державного... безумовно, нам необхідно додати й розрахунковий курс долара, й розрахункову величину вартості газу, й це, безумовно, вплине на всю економіку. І лише після цього ми повторно подамо цей документ до Верховної Ради», - пояснив В.Хорошковський.

Він також висловив переконання в тому, що новий проект бюджету «буде соціально спрямований і збалансований».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України В.Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.