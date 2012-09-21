Експерти: курс 8,11-8,20 грн / дол. в бюджеті-2013 оптимістичніший за консенсус-прогноз

Використаний при розрахунку державного бюджету на 2013 рік курс гривні до долара виявився оптимістичнішим за дані консенсус-прогнозу, відзначають аналітики "ІНГ Банк Україна", коментуючи заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова, що держбюджет-2013 р. розрахований виходячи з курсу гривні у 8,11-8,20 грн/дол.

"Прогноз уряду за курсом гривні на 2013 р. передбачає не таке значне зниження курсу, як консенсус-прогноз на кінець 2012 р. на рівні 8,50 грн/дол.", - йдеться в аналітичному огляді, підготовленому аналітиками банку.

Вони відзначають, що такий рівень передбачає девальвацію до поточного офіційного обмінного курсу на 1,4-2,5%. При цьому нижня межа прогнозу уряду (8,11 грн/дол.) близька до нового рівня рівноваги на міжбанківському валютному ринку.

У свою чергу, керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен називає заяву прем'єр-міністра про курс гривні в 2013 році «яскравим прикладом ортодоксального підходу в проведенні макроекономічної політики».

"При цьому не робиться спроби перейти від декларацій про номінальний обмінний курс на рік вперед до більш нагального питання про підвищення зайнятості і до підвищення купівельної спроможності національної грошової одиниці", - підкреслив О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370, до 12:00 звузився спред - 8,1325/8,1370. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1340/8,1390 грн/дол.