Уся правда про Фонд гарантування вкладів фізосіб

Сьогодні набула чинності нова редакція Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Закон було прийнято ще в кінці лютого 2012 року, в березні набули чинності окремі його положення, ну а з 21 вересня закон став функціонувати в повному обсязі.

Закон суттєво розширює можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), змінює процедуру введення тимчасових адміністрацій та ліквідації банків, а також систему оцінки надійності банків.

Спробуємо розібратися, що принесуть нововведення власникам депозитних вкладів та чи дійсно нові можливості ФГВФО дадуть змогу ефективніше захистити населення від неприємностей з депозитами.

Час - це гроші: на чию користь цокає годинник

На поточний момент ФГВФО гарантує, що в разі визнання банку банкрутом і його ліквідації всі вкладники банку отримають компенсацію на суму не вище ніж 200 тис. грн. Ця компенсація включає суму вкладів та нараховані, але не отримані відсотки на дату визнання банку неплатоспроможним. При цьому потрібно чітко розмежувати, що виплата компенсації буде здійснюватися лише після визнання банку банкрутом (відкликання НБУ банківської ліцензії), а нарахування відсотків на депозити припиняється з дати визнання банку неплатоспроможним. Окрім того, компенсація за вкладами населення виплачується тільки в гривні, при цьому належна вкладникові сума валюти перераховується за офіційним курсом НБУ на дату прийняття рішення про неплатоспроможність банку.

На практиці дати визнання банку неплатоспроможним і визнання банку банкрутом за хронологією будуть суттєво відрізнятися.

НБУ зобов'язаний визнати банк неплатоспроможним у разі: якщо банк протягом 180 днів після того, як НБУ визнав його проблемним, не виправив порушення, допущені у своїй діяльності; якщо банк зменшив свій регулятивний капітал на понад 30% нижче за норму, встановлену українським законодавством до мінімального розміру регулятивного капіталу українського банку; якщо протягом 10 днів банк не виконує свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами, за умови, що загальна сума вимог до банку всіх кредиторів перевищує 10% його зобов'язань перед фізичними та юридичними особами.

У разі прийняття рішення про неплатоспроможність банку Нацбанк в той же день передає його під контроль ФГВФО, і з цього моменту в банку може бути введена тимчасова адміністрація, яка тепер буде призначатися ФГФВО і йому ж підкорятися. Якщо за результатами роботи тимчасової адміністрації платоспроможність банку буде відновлена, то НБУ знову візьме під контроль банк, і вже банк виплачуватиме відсотки за депозитами і повертатиме депозити самостійно. У цьому випадку роль ФГВФО полягає в тому, щоб тільки за рахунок управління за допомогою тимчасової адміністрації повернути банк у працездатний стан. Але якщо за результатами роботи тимчасової адміністрації стане зрозуміло, що банк неможливо реанімувати, то НБУ відкликає ліцензію у банку і він оголошується банкрутом. Тільки з цього моменту ФГВФО може формувати список вкладників-фізичних осіб, які мають право на компенсацію, і через сім днів після визнання банку банкрутом починати її виплату. Різниця між часом визнання банку неплатоспроможним та визнанням банку банкрутом може бути від трьох місяців до півроку, а в окремих випадках і більше. Це може створити проблеми власникам вкладів, особливо якщо вклад у валюті. За час, що минув від оголошення банку неплатоспроможним і до визнання його банкрутом, курс долара може змінитися, при цьому виплата буде проводитися за старим курсом і ніяких перерахунків вкладу за новим курсом гривні здійснюватися не буде. Така ж неприємність може стосуватися і відсотків за депозитом. Відсотки протягом роботи тимчасової адміністрації банку нараховуватися не будуть, тож хоча вкладник і не отримає прямого збитку, але явно недоотримає очікуваного доходу.

Компенсуватимуть не все...

Нова редакція Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» дає дуже чітке визначення, які вклади населення підпадають під захист ФГВФО, а які - ні.

Під захист ФГВФО потрапляють вклади, точніше, гроші населення, які зберігаються у банку в гривні або валюті. Компенсація виплачується за грошовими коштами, які зберігаються безпосередньо на депозитних рахунках, які відкривають банки при залученні депозитів від населення. Крім того, компенсація виплачується за грошовими коштами, які зберігаються на розрахунковому рахунку фізичної особи або на картковому рахунку. При цьому під час розрахунку суми компенсації не має значення, зберігаються гроші на депозитному чи на картковому рахунку. Сума компенсації розраховується однаково.

Окрім того, захист ФГВФО поширюється на грошові кошти, які фізична особа витратила на придбання іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Але при цьому варто пам'ятати, що якщо фізична особа має в банку-банкруті кілька різних рахунків (депозитний, розрахунковий, картковий) і плюс володіє ще й іменними депозитними сертифікатами банку, то загальна сума компенсації не може бути більшою за 200 тис. грн. При цьому враховується і розмір неодержаних відсотків за вкладами. Якщо загальна сума грошових коштів однієї фізичної особи за всіма її рахунками, сертифікатами та нараховані відсотки в банку-банкруті перевищує 200 тис. грн, то ФГВФО виплачує тільки 200 тис. грн, а решту суми фізична особа може отримати на загальних підставах при ліквідації банку із сум грошей, які акумулюються в ліквідаційному фонді. І проблема не тільки в тому, що процес "добирання залишків депозитів" ще розтягнутіший у часі. Якщо виявиться, що грошей у ліквідаційному фонді, при банкрутстві банку не виявиться достатньо для виплати залишків вкладів, які перевищували 200 тис. грн, то в цьому випадку ці гроші вважаються прямим збитком фізичної особи і вони не можуть бути компенсовані ніяким чином. Мінімізувати цей ризик можна простим і дієвим способом: не зберігати всі гроші в одному банку, навіть якщо це дуже хороший банк. Краще завжди "розкласти яйця по різних кошиках", в даному випадку - розкласти вклади по різних банках. Благо, вже чого-чого, а цих фінустанов в Україні предостатньо.

Розглянемо ситуації, коли ФГВФО не виплачуватиме компенсацію. Це станеться, якщо фізична особа володіє не іменним депозитним сертифікатом, а сертифікатом на пред'явника (не має значення номінал сертифіката в гривні або валюті). Крім того, ФГВФО не виплачує компенсацію за грошовими коштами фізичних осіб, які зберігаються на довірчому рахунку, якщо відсотки за депозитом або депозитному сертифікату мають більш високий рівень, ніж під іншим однотипним вкладами у банку. А також не повертається сума вкладу, якщо цей вклад виступає заставою під кредит у банку, який ліквідується.

На додаток до цього, варто нагадати, що ФГВФО не компенсує депозитні вклади в банківських металах, а також грошові кошти, які знаходяться на рахунках, у тому числі і депозитних, фізичних осіб, зареєстрованих, як підприємці.

Фонд "підстрахували" держбюджетом

Розмір ФГВФО формується за рахунок разових і постійних внесків банків, а також за рахунок доходів, які отримує Фонд за рахунок інвестування вільних грошових коштів в ОВДП. ФГВФО має право вкладати гроші тільки в ОВДП. Кожен банк перераховує Фонду гарантування внески, які розраховуються від суми вкладів фізичних осіб. За вкладами у гривні банки виплачують Фонду 0,5%: у річному обчисленні, а за валютними вкладами - 0,8%. Це зроблено спеціально, щоб стимулювати банки більше залучати гривневі депозити.

Нова редакція Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» дала право ФГВФО частину суми грошей від ліквідації банку направляти на збільшення грошових коштів Фонду.

На поточний момент загальний розмір грошових коштів, якими розпоряджається ФГВФО, становить 5,68 млрд грн. З початку року розмір грошових засіб ФГВФО виріс більш ніж на 800 млн грн. До речі, до кризи розмір Фонду гарантування був значно менше: на початок 2008 року загальний розмір ФГВФО становив 1,3 млрд грн

На поточний момент загальна сума вкладів населення становить близько 346 млрд грн. Але ніхто і не планує створювати ФГВФО такого ж розміру. Якщо всю суму депозитів, які розмістило населення в банках, перерахувати на формування ФГВФО, то пропаде сенс існування системи депозитів населення в Україні. Тому вважається, що сума ФГВФО - це страховка на випадок банкрутства декількох банків в Україні. Це захист вкладів населення від банкрутства, яке може відбутися і до кризи і під час кризи і після кризи. Бізнес є бізнес, і банки теж банкрутують.

На поточний момент ФГВФО без особливих проблем виплачує компенсацію вкладникам понад двадцяти збанкрутілих банків. Це в основному невеликі банки, типу банку "Столиця", "Арма", "Трансбанк", "Синтез" і т.п. У разі банкрутства дуже великого банку, як це було з Укрпромбанком, грошей Фонду для повної компенсації може виявитися недостатньо.

Тому в новій редакції Закону «Про систему гарантування вкладів фізосіб» чітко записано, що у разі, якщо коштів буде недостатньо для виплати компенсації, то відсутня сума буде покриватися Мінфіном за рахунок коштів держбюджету. У цьому випадку необхідна сума компенсації буде включена в загальні витрати держбюджету і буде фінансуватися на загальних підставах. Це, природно, подовжить термін виплати компенсації за вкладами у разі банкрутства дуже великого банку. Але в будь-якому разі, кожен вкладник отримає свою компенсацію за вкладом. Ця норма з'явилася в законодавстві, з'явилася після всіх потрясінь на фінансовому ринку 2009 року, коли довелося вирішувати проблему виплат компенсацій вкладникам досить великих "Укрпромбанку" і "Родовід банку". Як кажуть, проведено роботу над помилками.

Що стосується питання "де зберігати гроші", яке в нашій країні "загострюється" в період передкризовий чи передвиборчий, то якусь єдину рекомендацію давати ніхто не ризикне. Зберігати гроші в банку або «тумбочці» - кожен визначає для себе самостійно.

Ясно одне - з новими повноваженнями Фонд гарантування вкладів має всі можливості вирішувати проблеми по компенсації вкладів населення, в разі їх виникнення. Чи буде ФГВФО працювати краще - покаже час, але вже 200 тис. гривень, в разі чого, вкладник завжди зможе отримати у вигляді компенсації за банківським вкладом. Проблема може виникнути тільки одна - час, протягом якого доведеться почекати, поки виплатять компенсацію. Що вдієш, час і гроші - це дві дуже тонкі субстанції і, в даному випадку, дуже тісно взаємопов'язані субстанції.

Олександр Охріменко,

президент Українського аналітичного центру