Девальвацію гривні краще проводити одномоментно - експерт

Одномоментна девальвація національної валюти дозволить уникнути зайвої витрати золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ), повідомила в коментарі УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, після парламентських виборів стан валютного ринку багато в чому буде залежати від зовнішньої кон'юнктури: при поліпшенні ситуації в світовій економіці різких стрибків курсу гривня-долар можна буде уникнути і зберегти курс біля позначки 8,2 грн/дол. «На цьому сценарії, мабуть, і базується урядовий прогноз» - говорить О. Білан.

Водночас, вона додала, що якщо ситуація в світовій економіці посилиться, то гривню доведеться девальвувати.

«Буде краще, якщо девальвація пройде швидко, бажано одномоментно, оскільки в умовах підвищеного попиту населення на іноземну валюту поступова девальвація буде цей попит тільки підстьобувати і приводити до невиправданих витрат валютних запасів НБУ», - вважає О. Білан.

При цьому вона відзначає, що ослаблення національної валюти має бути достатньо сильне, щоб поліпшити зовнішньоторговельний баланс і «збити» девальваційні очікування, але не бути руйнівним для банківської системи.

«Згідно з нашими оцінками, рівень 9-10 грн/дол., або 11-20% девальвації, відповідає цим критеріям. Наші розрахунки показують, що 10% девальвації допоможуть скоротити співвідношення зовнішньоторговельний дефіцит/ВВП приблизно на 2 відсоткові пункти завдяки збільшенню експорту і скороченню неенергетичного імпорту», - повідомила О. Білан.

Як повідомляв УНІАН, у четвер 20 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України на наступний рік.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 20 вересня, знизився до 8,1266 грн/дол. проти 8,1173 грн/дол. за попередній день торгів. Середньозважений курс гривні до долара останні кілька днів демонструє річні мінімуми.

У п'ятницю, 21 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370, до 12:00 звузився спред - 8,1325/8,1370. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1340/8,1390 грн/дол.