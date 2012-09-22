Нацбанк не бачить підстав ані для девальвації, ані для ревальвації гривні

На сьогодні немає підстав ні для девальвації, ні для ревальвації національної валюти заявив у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова Національного банку України Сергій Арбузов.

Він відзначив, що Нацбанк у своїх розрахунках орієнтується не на курс в обмінниках, а на більш комплексний показник - ефективний обмінний курс.

«Так от, значення номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) зараз становить 8,2 грн/дол. Реальний же ефективний обмінний курс (РЕОК) з урахуванням інфляційних параметрів становить 8,14 грн/дол. І якраз фактично відповідає тому, що встановився зараз на ринку, - наголосив голова НБУ. - У зв'язку з цим Національний банк не бачить зараз серйозних передумов ані для девальвації, ані для ревальвації національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, у четвер 20 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз було використано для підготовки проекту державного бюджету України наступного року.

У п'ятницю, 21 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370, до 12:00 звузився спред - 8,1325/8,1370. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1340/8,1390 грн/дол.

Середньозважений курс гривні до долара на міжбанку останні кілька днів демонструє річні мінімуми.