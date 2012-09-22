НБУ застосує санкції до десяти банків за зловживання на валютному ринку

Національний банк України після проведення перевірок має намір застосувати санкції до десяти банків за зловживання на готівковому валютному ринку, повідомив у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова НБУ Сергій Арбузов.

«Ми покарали банки, які зловживали на міжбанківському ринку, а зараз маємо намір врегулювати ситуацію на ринку готівковому. Після завершення перевірки, що йде зараз, буде застосовано заходи дії ще до десяти банків», - заявив голова НБУ.

За словами С.Арбузова, покарання залежатимуть від серйозності встановлених порушень, це можуть бути як штрафи, так і позбавлення ліцензії. «Ми збираємося покарати банки за те, що, маючи готівкову валюту в касі, вони відмовлялися продавати її людям у дні зростання курсу, тим самим стимулюючи панічні настрої», - сказав С.Арбузов.

Він відзначив, що надлишок національної валюти на міжбанківському валютному ринку, який виник 3 вересня, дозволив окремим учасникам завищувати курс, при цьому виставляли тільки односторонні котирування - на продаж. «Ці операції фактично не здійснювалися або проводилися мінімальними лотами, однак дали підстави спекулянтам вже наступного дня підняти ціни в пунктах обміну готівкової валюти, провокуючи ажіотаж серед населення», - сказав С.Арбузов.

Крім того він відзначив, що «ситуація штучно нагнітається численними апокаліпсичними прогнозами, які дають люди безвідповідальні, а тиражують ті самі спекулянти».

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня торги на міжбанку закрилися максимальним падінням курсу гривні за більш ніж два роки - на рівні 8,19/8,2 грн дол.

Наступного дня, 5 вересня, основним продавцем долара виступив державний «Ощадбанк», внаслідок чого до закриття торгів гривня зміцнилася і котирування становили 8,14/8,16 грн/дол.

У п'ятницю, 21 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370, до 12:00 звузився спред - 8,1325/8,1370. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1340/8,1390 грн/дол.