Moody's знизило прогноз рейтингу Австрії до "негативного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило рейтинг держоблігацій Австрії на рівні "Ааа" з негативним прогнозом, короткостроковий рейтинг - на рівні "Prime-1", йдеться в релізі агентства.

Крім того, стеля за рейтингами країни в іноземній і місцевій валюті була збережена на рівні "Ааа".

"Підтвердження рейтингу Австрії на позначці "Ааа" з негативним прогнозом є наслідком зміни 23 липня поточного року прогнозу по рейтингах Німеччини, Люксембургу та Нідерландів. Тоді Moody's повідомило про свій намір переглянути суверенний рейтинг Австрії в третьому кварталі 2012 року з метою визначення, чи потребують переоцінки рейтингу країни підвищення ризику виходу Греції з єврозони, зростаюча ймовірність спільної підтримки європейськими країнами інших членів валютного союзу, а також уповільнення економічного зростання в регіоні ", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг Австрії на найвищому рівні "ААА", а S & P позбавило країну цього рейтингу, опустивши його до "АА +".