КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

Нижче подається інформація про заплановані на цей тиждень збори акціонерів українських банків і провідних компаній: 24 вересня: - Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ»; - HDI страхування; - Арсенал страхування; - Страхова компанія «Інкомстрах»; 25 вересня: - Фідобанк; - Луганський трубний завод; - Меридіан ім. С.П. Корольова; 26 вересня: - Херсонський нафтопереробний завод; 27 вересня: - Укрсоцбанк; - Страхова компанія «Рокада»; - Код-Інвест; - Кримхліб; 28 вересня - Завод із виробництва ядерного палива; - Агроелектромонтаж; - Концерн Хлібпром; - Кагарлицький цукровий завод

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