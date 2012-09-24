КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України
09:34, 24 вересня 2012Фінанси
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Нижче подається інформація про заплановані на цей тиждень збори акціонерів українських банків і провідних компаній:
24 вересня:
- Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ»;
- HDI страхування;
- Арсенал страхування;
- Страхова компанія «Інкомстрах»;
25 вересня:
- Фідобанк;
- Луганський трубний завод;
- Меридіан ім. С.П. Корольова;
26 вересня:
- Херсонський нафтопереробний завод;
27 вересня:
- Укрсоцбанк;
- Страхова компанія «Рокада»;
- Код-Інвест;
- Кримхліб;
28 вересня
- Завод із виробництва ядерного палива;
- Агроелектромонтаж;
- Концерн Хлібпром;
- Кагарлицький цукровий завод
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