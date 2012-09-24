КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

09:34, 24 вересня 2012
Фінанси
0

Нижче подається інформація про заплановані на цей тиждень збори акціонерів українських банків і провідних компаній:

24 вересня:

- Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ»;

- HDI страхування;

- Арсенал страхування;

- Страхова компанія «Інкомстрах»;

25 вересня:

- Фідобанк;

- Луганський трубний завод;

- Меридіан ім. С.П. Корольова;

26 вересня:

- Херсонський нафтопереробний завод;

27 вересня:

- Укрсоцбанк;

- Страхова компанія «Рокада»;

- Код-Інвест;

- Кримхліб;

28 вересня

- Завод із виробництва ядерного палива;

- Агроелектромонтаж;

- Концерн Хлібпром;

- Кагарлицький цукровий завод

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter