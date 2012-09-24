S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services на тлі уповільнення економічного зростання в Китаї, збереження боргової кризи у єврозоні, а також повільного відновлення економіки США знизило прогноз зростання ВВП країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в поточному році.

"Ми погіршили приблизно на 0,5 в.п. наш прогноз щодо розвитку економіки Китаю - до зростання на 7,5%, Японії - 2%, Південної Кореї - 2,5%, Сінгапуру - 2,1% і Тайваню - 1,9%", - сказано у документі.

Крім того, S&P переглянуло у бік зниження на один відсотковий пункт прогнози щодо зростання ВВП Гонконгу - до 1,8% та Індії - до 5,5%. Аналогічний показник Австралії в поточному році очікується на рівні 3% проти прогнозованого раніше 3,2%, передає РІА "Новости".