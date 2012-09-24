Долар цього тижня може помірно зрости – експерт

Курс долара на поточному тижні, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може помірно підвищитися. Це пов`язане зі зростанням девальваційних настроїв у країні, зниженням ажіотажу навколо рішень центральних банків США та єврозони з приводу збільшення стимулювальних заходів, наближенням парламентських виборів, а також територіальних криз в Азії. Середній курс продажу готівкового долара в Україні цього тижня, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 8,15-8,158 грн.

На поточному тижні євро може й далі перебувати під тиском на тлі конфлікту між Китаєм і Японією. Значний вплив на його динаміку також чинитиме макроекономічна статистика зі США та єврозони. Рівнем підтримки для євровалюти на поточному тижні, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може стати 1,2800, рівнем опору – 1,3200. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку перебуватиме у межах 10,49-10,82 грн.

Вартість російської валюти на поточному тижні може й далі знижуватися на тлі незавершеного територіального конфлікту в Азії і нестабільних цін на нафту. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на тижні – 0,26-0,266 грн.

Із новин США, які можуть чинити вплив на рубль, варто звернути увагу дані щодо споживчої довіри за вересень, індексу цін на нерухомість від агентства Case Schiller за серпень і продажів на первинному ринку житла за серпень. З новин єврозони цікавими будуть дані щодо інфляції за вересень.