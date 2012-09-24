На міжбанку понеділка долар пішов угору, євро - вниз

У понеділок, 24 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися збільшенням котирувань – 8,1320/8,1395 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2604/0,2608, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5415/10,5525. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2964/1,2966 (п'ятниця - 1,2991/1,2993). У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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