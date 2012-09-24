Європа може розпочати аудит українських капіталів, розміщених за кордоном

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що Європа після ознайомлення з висновками делегації спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) може почати перевірку законності походження українських капіталів, розміщених за кордоном.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

“Висновки спостерігачів ПАРЄ щодо капіталізації та олігархізації політики в Україні, зроблені за підсумками дводенного візиту в Україну 21-22 вересня, можуть мати далекосяжні наслідки для всіх українських капіталів, що в різні роки були виведені з України. Вони формують основу для початку різних процедур щодо походження капіталів на предмет їх законності. Те, що майже 90% вивезених з України коштів незаконно зароблені, на Заході добре знають”, - зазначив Б.Данилишин.

Він вважає, що зараз зв'язок політики і великого бізнесу набув особливо загрозливих форм, що “загрожує не тільки економічній безпеці України, але стає серйозною небезпекою для криміналізації Європи”.

“Відбулася не тільки олігархізація української політики. Через поетапну олігархізацію економіки відбулася олігархізація (або повзуче захоплення) держави. Державні інститути стали маріонетковими в руках володарів всього і вся в країні. Складається таке враження, що українські олігархи стараються побільше вийняти з економіки, бо може щось статися. Вони знаходяться у постійному очікуванні проблем. Типова люмпенсько-олігархічна модель держави, де два основні антагоністи формують суперечності розвитку та очікують на черговий катаклізм”, - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що активи ста найбагатших українців за останній час зросли майже до 130 млрд дол. США і становлять до 80% по відношенню до розміру ВВП України.

“Можна сказати, що це і є рівень олігархізації економіки. На відміну від західних економік, де найбільшими темпами зростають капітали власників компаній, пов’язаних з інформаційними технологіями та виробництвом високотехнологічної продукції, в Україні рекордними темпами зростають статки сировинних магнатів”, - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня делегація спостерігачів ПАРЄ у своєму звіті висловила стурбованість олігархізацією політики України та злиттям політичних і економічних інтересів.

“Делегація закликала державні органи і учасників виборів утримуватися від зловживання адміністративним ресурсом, а також приватними коштами, з метою маніпулювання виборчим процесом і викривлення волевиявлення народу. Вона закликала політиків спробувати займатися вирішенням проблем, а також поставити суспільні інтереси вище своїх власних, щоб вжити заходів для подолання істотної недовіри значної кількості виборців до політичних процесів та інститутів”, - йдеться у заяві.