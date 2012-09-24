Податкова міліція у півтора раза збільшила відшкодування завданих державі збитків

Працівники головного слідчого управління податкової міліції Державної податкової служби України (ДПСУ) з початку року забезпечили відшкодування завданих державі збитків на суму 538 млн грн, що майже у півтора раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (391 млн грн), повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Крім того, фігуранти кримінальних справ добровільно сплатили до бюджету 316 млн грн відшкодування збитку і штрафних санкцій, що, згідно із законом, дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за ряд економічних злочинів. Рівень добровільного відшкодування збитку зріс в 1,3 разу порівняно з аналогічним показником минулого року.

Поточного року слідчі податкової міліції завершили розслідування 1068 кримінальних справ, зокрема 642 тяжких і особливо тяжких злочинів. До суду з обвинувальним висновком було направлено 828 кримінальних справ, включаючи 8 кримінальних справ за злочинами, скоєними у складі організованих груп і злочинних організацій.