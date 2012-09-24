Україна 2 жовтня представить свої інвестпроекти на роуд-шоу в Москві

Москва. У Москві в Конгрес-центрі торгово-промислової палати (ТПП) Росії 2 жовтня відбудеться роуд-шоу «Україна: найкращі інвестиційні можливості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТПП, у рамках заходу Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект) представить національні проекти, зокрема, на стадії їх реалізації, напрями діяльності агентства, нові галузі і нові можливості для потенційних інвесторів.

Серед проектів - «LNG Україна» (створення інфраструктури поставок зрідженого газу до України), «Чисте місто» (система комплексів із переробки твердих побутових відходів), «Індустріальні парки України» (створення десяти пілотних індустріальних майданчиків у різних регіонах країни), «Міська кільцева автомобільна дорога навколо Києва», «Боржава-резорт» (будівництво високогірного спортивно-туристичного комплексу в районі гірської долини Боржава), «Зелені ринки» (будівництво мережі гуртових ринків сільськогосподарської продукції з метою задоволення споживчого попиту населення), «Технополіс» (створення інфраструктури інноваційного розвитку і високих технологій).

На презентацію кожного проекту відводиться від 5 до 15 хвилин.

У презентації візьмуть участь керівництво ТПП РФ, представники Держінвестпроекту, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко, російські підприємці, інвестори, представники федеральних та регіональних органів законодавчої і виконавчої влади.

Крім Москви, презентація відбудеться також у Парижі (26 вересня), Мюнхені (28 вересня), Варшаві (1 жовтня) і Римі (3 жовтня).

Нагадаємо, в жовтні-грудні 2011 року Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України провело роуд-шоу – презентації національних проектів України – у 16 фінансових центрах світу.