Українська економіка перебуває на порозі рецесії - експерти

Оприлюднені нещодавно дані Держстату за серпень чітко свідчать про те, що українська економіка перебуває на порозі рецесії.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії SP Advisors, яким володіє агентство.

Як наголошують у компанії, основним чинником падіння виробництва є слабкий попит на зовнішніх ринках на продукцію металургії та машинобудування (виробництво в цих галузях у серпні скоротилося на 12,5% р/р і 13,7% р/р відповідно). Обсяги виробництва у сільському господарстві також істотно скоротилися (-4,5% за 8 міс.), що пов'язано з падінням врожаю зернових - за оцінками фахівців цього року він становитиме 46 млн тонн порівняно з 57 млн ​​тонн у минулому році. Сектор послуг показує різнорідну динаміку: темпи зростання роздрібної торгівлі залишаються дуже високими (+14,4% г / г за 8 міс.), тоді як обсяги транспортних послуг скорочуються (вантажообіг скоротився на 7,2%, а пасажирооборот на 0, 7% за 8 міс.).

"За нашими оцінками, ВВП України в серпні скоротився відносно показників минулого року. Ми також не виключаємо, що зростання ВВП за третій квартал буде негативним. З урахуванням цього ми прогнозуємо, що зростання ВВП в 2012 р. не перевищить 0.5%", - сказано у звіті компанії.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП в Україні за січень-серпень поточного року, за попередніми даними, становить 1,5%.

Спад промислового виробництва в Україні в серпні 2012 р. порівняно із серпнем попереднього року прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

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