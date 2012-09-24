Підприємства України в січні-серпні збільшили реалізацію послуг на 11,2%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-серпні 2012 року становив 191,2 млрд грн, що в порівнянних цінах на 11,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 4,193 тис. грн. Водночас, обсяг споживання послуг жителями різних регіонів України неоднаковий і коливається від 1,11 тис. грн на одну людину в Тернопільській області до 24,685 тис. грн в Києві.

У серпні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26 млрд грн, що на 6,6% більше (у порівнянних цінах), ніж за аналогічний період 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припадала на послуги різних видів транспорту, пошти та зв'язку, майже третину становили послуги з проведення операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей, становив понад половину (50,2%) від загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в серпні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 218,1 млн грн (включаючи ПДВ), що на 29,1% більше в порівнянні з серпнем 2011 року (у січні -серпні на суму 1,66 млрд грн, на 39% більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Готелі та ресторани України у серпні п.р. реалізували послуг на 699,​​3 млн грн, що на 14,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (у січні-серпні - на суму 3,578 млрд грн, на 16,2% більше).

У серпні підприємства сфери транспорту і зв'язку реалізували послуг на суму 14,713 млрд грн - на 7,3% більше, ніж у серпні минулого року (у січні-серпні на суму 106,704 млрд грн, на 12,5% більше).

Підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, у серпні п.р. реалізували послуг на суму 7,582 млрд грн - на 17,3% більше, ніж у серпні минулого року (у січні-серпні на суму 60,362 млрд грн, на 25,5% більше).

У сфері освіти в серпні ц.р. було надано послуг на суму 222 млн грн, що на 14,2% більше, в порівнянні з серпнем 2011 р. (у січні-серпні на суму 1,912 млрд грн, на 6,5% більше); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - на суму 1,036 млрд грн, що на 22,3% більше, ніж у серпні 2011 р. (у січні-серпні на суму 5,466 млрд грн, на 28,9% більше); у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту - на суму 1,494 млрд грн, що на 37,6% більше в порівнянні з серпнем минулого року (у січні-серпні на суму 11,521 млрд грн, на 35% більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що в порівнянних цінах на 19% більше порівняно з 2010 роком.