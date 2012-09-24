Гривня на міжбанку продовжує падати відносно долара

У понеділок, 24 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1395, до 12:00 ціни піднялися до 8,1390/8,1445, а до закриття торгів цінові рівні досягли значень - 8,1405/8,1460.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок російським рублем відкрився котируваннями 0,2604/08, до 12:00 ціни знизилися до 0,2598/0,2602. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2602/06. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,2400 (+0.2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2895/1,2925. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5415/10,5525, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5015/10,5125. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 10,5100/10,5210.