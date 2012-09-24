Кабмін пропонує законодавчо встановити відповідальність контролюючих органів за порушення

Кабінет Міністрів пропонує на законодавчому рівні встановити відповідальність контролюючих органів за порушення.

Текст відповідного законопроекту (№11240 від 20 вересня 2012 р.) розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, законопроектом вводиться штраф у розмірі 50-100 неоподатковуваних доходів громадян (850-1700 грн) за порушення порядку держконтролю у сфері госпдіяльності, порушення порядку проведення планових і позапланових перевірок, перевищення повноважень органами контролю і т.д.

За такі самі дії, здійснені повторно протягом року, накладається штраф у розмірі 100-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-2550 грн).

Згідно з проектом закону, на Державну службу з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (Держпідприємництва) покладаються повноваження контролю за дотриманням законодавства органами держконтролю і нагляду. Крім того, Держпідприємництва, відповідно до документа, матиме право брати участь у планових і позапланових перевірках бізнесу.

Нагадаємо, з 31 травня Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (приступила до виконання своїх функціональних обов'язків у частині узгодження регуляторних актів.