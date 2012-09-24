Індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні в понеділок знизився

У понеділок, 24 вересня, індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні знизився.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Вартість вкладів на три місяці знизилася на 0,0,8% - до 17,56%, на шість місяців - на 0,19%, до 18,63%, на дев'ять місяців - на 0,07%, до 18,69 %, на 12 місяців - на 0,22%, до 18,96%

Ставки по короткострокових валютних вкладах мали незначне відхилення від рівня попереднього банківського дня, а за вкладами на дев'ять і дванадцять місяців - змінилися різноспрямовано.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року став розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку щодо «класичного» депозиту для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.