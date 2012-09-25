Екс-голову Держфінпослуг засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна

Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна колишнього голову Держкомфінпослуг Василя Волгу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний судовий вердикт було винесено 24 вересня після майже 4-хгодинного оголошення тексту колегії суддів головуючою суддею Тетяною Овсепян.

Таким чином, суд визнав В.Волгу винним в спробі отримання 500 тис дол. хабара.

Водночас суд прийняв рішення не задовольняти прохання прокуратури щодо конфіскації майна В.Волги, але, у той же час, позбавити його права протягом трьох років обіймати організаційно розпорядчі та адміністративно виконавчі посади в організаціях та установах всіх форм власності.

Коментуючи по завершенню оголошення вироку перебіг подій, в інтерв’ю журналістам В.Волга зазначив, що, на його думку, те, що написав суд – це «знахідка».

За словами В.Волги, призначений термін покарання це практично те, що просила прокуратура, і суд виконав це прохання.

Відповідаючи на питання, чи подаватиметься апеляційна скарга, він сказав: «Так, звичайно, ми будемо подавати апеляцію. Зараз будемо вивчати матеріали, думати і готувати її».

Апеляція може бути подана протягом 15 діб з моменту оголошення вироку.