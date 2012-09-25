Зміцнення долара обвалило ціну золота

На торгах у понеділок, 24 вересня, ціна золота знизилася на тлі зміцнення долара.

Так, до закриття перших торгів грудневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подешевшав на 0,8%, або на 13,4 долара - до 1764,60 долара за тройську унцію.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зріс до 79,57 пункту з 79,32 пункта у п'ятницю.

На зниження вартості золота вплинуло і бажання інвесторів зафіксувати прибуток від зростання ціни дорогоцінного металу на минулому тижні.

Зростання курсу долара напередодні пов'язане зі слабкою статистикою з Німеччини і побоюваннями з приводу економічних перспектив Іспанії. Водночас, на думку аналітиків, незважаючи на зниження вартості дорогоцінного металу, він не втратив перспективу росту, передає Bloomberg.

Зростання цін на золото в 2011 році склав майже 10%. У результаті одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим із 1920 року. За другий квартал 2012 року вартість золота знизилася на 4%. За серпень ціна на золото виросла приблизно на 5%.