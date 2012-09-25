На торгах у вівторок пара EUR/USD продовжить зниження - експерт

На торгах у вівторок, 25 вересня, пара EUR/USD може продовжити зниження - після прориву підтримки 1,29 відкриється шлях до позначок 1,2880 і 1,2850, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, Іспанія продовжує розбурхувати інвесторів, змушуючи скорочувати число ризикованих позицій з появою чергових відстрочок у справі порятунку країни. Виниклі розмови про те, що видачі першого рятівного траншу відбудеться не раніше листопада, можуть продовжити чинити тиск на пару EUR/USD. Крім того, наближення вирішальної стадії переговорів між «Трійкою» і Грецією також буде вносити власний внесок у динаміку.

Великобританія сьогодні опублікує всього лише один звіт щодо ринку іпотечних кредитів. Навряд чи це зможе викликати хвилювання. Тим не менш, GBP/USD може зміцнитися, завдяки динаміці пари EUR/GBP. У разі зниження попиту на EUR і недовіри до економічних перспектив єврозони, інвестиційні потоки можуть перетекти в британські активи. Поки що цілі не настільки амбітні: первинний рух до 1,6260 відкриє шлях до 1,6315.

Зміцнення єни нижче 78,00 було викликано новиною про те, що міністр фінансів Японії Адзума залишає свій пост, щоб стати заступником генерального секретаря. Таким чином, в уряді країни утвориться вакуум влади, що знижує ймовірність інтервенції найближчим часом. Втім, для зниження пари є й інші об'єктивні причини: доти, доки Банк Японії не зможе протиставити настільки ж м'які заходи, які пропонує Федрезерв, пара приречена. Найближча мета - 77,00.