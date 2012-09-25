На міжбанку зростання котирувань триває

У вівторок, 25 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1400/8,1480 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2610/0,2614, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4995/10,5115. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2893/1,2895 (понеділок — 1,2964/1,2966). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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