МВФ має намір знизити прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд збирається знизити прогноз світового зростання у жовтні, коли буде оновлювати прогнози для глобальної економіки, цитує агентство Reutersглаву МВФ Крістін Лагард.

"Ми як і раніше прогнозуємо поступове відновлення, але світове зростання, ймовірно, буде трохи слабше, ніж ми очікували навіть в липні, і наші прогнози мають тенденцію до зниження в останні 12 місяців", - сказала керуючий директор фонду К.Лагард.

За її словами, найсерйозніший чинник, що впливає на світову економіку - це невизначеність, яку відчувають інвестори щодо того, коли регулятори найбільших економік виконають свої обіцянки.

У липні МВФ знизив прогноз світового зростання на 2013 рік до 3,9 відсотків, але зберіг прогноз на поточний рік незмінним, на позначці 3,5 відсотків.

К.Лагард сказала, що невизначеність, яка стосується боргової кризи єврозони, є найбільшим ризиком для глобальної економіки, але можливість так званого "бюджетного обриву" в США - одночасного закінчення податкових пільг і автоматичного скорочення державних витрат у наступному році - також являє собою "серйозну" загрозу.

Керуючий директор також повідомила, що нещодавні рішення європейських лідерів про боротьбу з кризою єврозони підтримали фінансові ринки і тепер вони хочуть побачити, як ці заходи будуть узгоджено здійснені.

Вона знову закликала Європу вжити заходів для створення банківського союзу.

"Ми продовжуємо вірити, що він повинен з'явитися якомога швидше, щоб розірвати порочне коло між банками і державами", - сказала вона.

К.Лагард також закликала США домагатися політичної ясності та вживати заходів, які дозволять уникнути різкого посилення бюджетної політики на початку наступного року. Вона також зазначила, що країні необхідний "конкретний план" поступового зменшення боргу.