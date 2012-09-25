МВФ має намір у жовтні знову знизити прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд має намір знизити прогноз світового зростання в жовтні, коли оновлюватиме прогнози для глобальної економіки, передає агентство Reuters з посиланням на главу МВФ Крістін Лагард.

"Ми як і раніше прогнозуємо поступове відновлення, але світове зростання, ймовірно, буде дещо слабкішим, ніж ми очікували навіть у липні, й наші прогнози мають тенденцію до зниження в останні 12 місяців", - сказала керуючий директор фонду К.Лагард.

За її словами, найсерйозніший чинник, що впливає на світову економіку, - це невизначеність, яку відчувають інвестори відносно того, коли регулятори найбільших економік виконають свої обіцянки.

У липні МВФ знизив прогноз світового зростання на 2013 рік до 3,9 відсотка, але зберіг прогноз на поточний рік незмінним, на позначці 3,5 відсотка.

К.Лагард сказала, що невизначеність, що стосується боргової кризи єврозони, є найбільшим ризиком для глобальної економіки, але можливість так званого "бюджетного обриву" в США - одночасного закінчення податкових пільг і автоматичного скорочення державних витрат наступного року - також є "серйозною" загрозою.

Керуючий директор також повідомила, що недавні рішення європейських лідерів про боротьбу з кризою єврозони підтримали фінансові ринки й тепер вони хочуть побачити, як ці заходи будуть узгоджено здійснені.

Вона знову закликала Європу вжити заходи для створення банківського союзу.

"Ми продовжуємо вірити, що він повинен з'явитися якнайскоріше, щоб розірвати порочне коло між банками й державами", - сказала вона.

К.Лагард також закликала США добиватися політичної ясності й вживати заходи, які дозволять уникнути різкого посилення бюджетної політики на початку наступного року. Вона також зазначила, що країні необхідний "конкретний план" поступового зменшення боргу.