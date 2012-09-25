Державна податкова служба України (ДПСУ) затвердила перелік великих платників податків на 2013 рік.

Відповідний наказ відомства № 837 від 17 вересня 2012 року розміщений на офіційному сайті ДПСУ.

Згідно з наказом, до переліку увійшли 1486 підприємств, які будуть обслуговуватися в спеціалізованих органах ДПСУ з обслуговування великих платників податків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби України (ДПСУ), великі платники податків у січні-серпні 2012 року сплатили до бюджету 90 млрд грн податків, що становить 67% усіх податкових надходжень всіх категорій платників.