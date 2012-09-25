Середньозважений курс гривні на міжбанку в понеділок становить 8,129 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 25 вересня, знизився до 8,129 грн/дол. в порівнянні з 8,1181 за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,163 млрд дол. (в еквіваленті), що на 145,4 млн дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів склала 747,8 дол.

Як повідомлялося, в понеділок, 24 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1395, до 12:00 ціни піднялися до 8,1390/8,1445, а до закриття торгів цінові рівні досягли значень - 8,1405/8,1460.

Ринок російським рублем відкрився котируваннями 0,2604/08, до 12:00 ціни знизилися до 0,2598/0,2602. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2602/06. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2400 (+0,2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2895/1,2925.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5415/10,5525, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5015/10,5125. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися до 10,5100/10,5210.