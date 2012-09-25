Котирування на міжбанку подолали психологічний рівень 8,15 грн/дол.

У вівторок, 25 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1400/8,1480, до 12:00 ціни піднялися 8,1450/8,1510 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/14, до 12:00 ціни зросли 0,2618/22. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 31.0800 (-0.1600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2893/95, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4995/10,5115, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5090/10,5210.