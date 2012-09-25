На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1435/8,1480 грн/дол.

У вівторок, 25 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1400/8,1480, до 12:00 ціни піднялися до 8,1450/8,1510. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1435/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/14, до 12:00 ціни зросли до 0,2618/22. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2619/23. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0350 (-0.2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2950. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4995/10,5115, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5090/10,5210. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,5290/10,5390.