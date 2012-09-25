Кількість платників ПДВ зросла на 60% - до 19 тисяч

Кількість зареєстрованих платників ПДВ у січні-серпні 2012 року зросла на 60% - до 19 тис. чоловік проти 12 тис. роком раніше, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Податківці вважають таку позитивну динаміку результатом спрощення реєстраційних процедур. Так, з лютого 2012 року працює спрощена процедура реєстрації платників ПДВ, яка передбачає обробку заяв платників за прискореною методикою.

Крім того, згідно з прийнятими до Податкового кодексу змінами, які набули чинності 1 липня 2012 року, добровільна реєстрація платників ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі 300 тис. грн. Скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів.

Завдяки цим заходам із дерегуляції тільки в серпні 2012 року платниками ПДВ реєструвалися на 83% чоловік більше, ніж у серпні 2011 року.

Також податківці передбачають, що кількість платників ПДВ зросте після введення в дію нового електронного сервісу отримання свідоцтва платника ПДВ.

Нагадаємо, що зараз податкова служба тестує процедуру надання реєстраційних заяв від платників ПДВ і отримання свідоцтва в електронній формі.