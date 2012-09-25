Тігіпко вважає, що було б добре ввести податок на розкіш до виборів

Законопроект про податок на розкіш необхідно прийняти під час роботи Верховної Ради цього скликання, тобто до кінця жовтня 2012 року.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко у вівторок в ефірі Радіо Свобода, повідомляє прес-служба С.Тігіпка.

«Зараз потрібно консолідувати зусилля парламентаріїв і прийняти цей закон. Про це говорив Президент, і ми наполягаємо, щоб цей законопроект був прийнятий, - сказав С.Тігіпко. - Якщо він не буде прийнятий, це зашкодить не стільки доходам бюджету, скільки соціальній справедливості в країні. Багаті повинні поділитися з бідними, особливо коли ситуація в економіці - а ми бачимо, що відбувається у світі, - загострюється».

За словами С.Тігіпка, надходження до бюджету від податку на розкіш можуть бути додатково спрямовані на фінансування державних соціальних програм. Він зазначив, що прийняття законопроекту дозволить підвищити надходження до бюджету в наступному році.

Крім того, віце-прем`єр наголосив на необхідності прийняття законопроекту про оподаткування коштів, які йдуть в офшорні зони.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2012 Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства і предметів розкоші» (№ 10558), згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день становить 1102 грн), іншу нерухомість великих площ, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо.

Як зазначає кандидат юридичних наук Данило Гетманцев, даний законопроект в цілому був негативно сприйнятий вітчизняними експертами.

Новий податок ігнорує позитивний досвід усіх без винятку розвинених країн, де базою оподаткування є звичайна, ринкова, податкова, реєстраційна або будь-яка інша, але все-таки економічна, вартість нерухомості, замінюючи її квадратним метром - одиницею абсолютно неадекватною економічній суті податку, вважає він. «Адже квадратний метр у різних регіонах країни і навіть у межах одного міста може мати відмінну економічну цінність і, отже, повинен накладати різні податкові зобов`язання», - зазначає Д.Гетманцев. Для прикладу, у Великобританії податок на нерухомість нараховується у фіксованій сумі щодо базової ставки оподаткування, яка становить 1354 фунти на рік. Нерухомість поділяється на 9 категорій залежно від податкової оцінки об`єктів, яка переглядається кожні 5 років.

Крім того, «обійти» податок на розкіш громадяни зможуть за допомогою механізму юридичних осіб, «яких Кабінет міністрів не бачить у складі платників».