«Кредитпромбанк» можуть продати співвласникові «Дельта Банку»

Міноритарії «Кредитпромбанку», які стали його акціонерами в результаті реструктуризації заборгованості банку перед кредиторами на загальну суму 400 млн дол., ухвалюватимуть консолідоване рішення про можливий продаж акцій. Про це сказав УНІАН представник одного з кредиторів, коментуючи інформацію про переговори з продажу контрольного пакету акцій «Кредитпромбанку» співвласникові «Дельта Банку» Миколі Лагуну.

«Поки що переговори тривають (про продаж контрольного пакету - УНІАН). Поки вони нікуди ще «не зайшли», - сказав співрозмовник агентства. - Ми проводили реструктуризацію заборгованості консолідовано, і рішення про можливий продаж акцій також буде консолідованим».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року пул іноземних кредиторів домовився про реструктуризацію заборгованості «Кредитпробанку» на загальну суму 400 млн. дол. У результаті домовленостей була здійснена конвертація короткострокових кредитів на загальну суму близько 300 млн. дол. у довші інструменти, іншу частину - на рівні 100 млн. дол. - інвестовано в акціонерний капітал.

Для придбання акцій кредиторами була створена кіпрська компанія Kalouma Holdings Limited, яка в результаті проведеної в 2011 році допемісії стала власником 47,783% «Кредитпромбанку».

Довідка УНІАН. ПАТ "Кредитпромбанк" створене в 1997 році і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 12,583 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 9,928 млрд грн, зобов'язання - 10,439 млрд грн, статутний капітал - 2,636 млрд грн, власний капітал - 2,144 млрд грн.

«Кредитпромбанк» за січень-червень 2012 року одержав прибуток 1,622 млн. грн.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2011 року, були компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%

Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.

Акціонерами компанії Kalouma Holdings Limited є 28 іноземних фінансових інституцій, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку.