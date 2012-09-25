Мінфін виплатив 75,3 млн дол. доходу за облігаціями зовнішньої держпозики 2010 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонних доходів за номінованими у доларах США облігаціями зовнішньої державної позики України 2010 року, повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, загальна сума платежу становила 75,31 млн дол.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 2 млрд дол. з погашенням у 2015 році (500 млн дол.) і в 2020 році (1,5 млрд дол.).

Запозичення здійснювалися за ставкою 6,875% річних і 7,75% річних відповідно.