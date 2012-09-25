Мінфін залучив до держбюджету 780,34 млн. грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 25 вересня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 780,34 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив три заявки ОВДП з датою погашення 2 серпня 2017 року (дорозміщення), сума залучення становила 213,94 млн. грн. Прибутковість становила 14,3%.

Також Мінфін задовольнив єдину заявку з ОВДП з датою погашення 18 вересня 2019 року (первинне розміщення), у результаті залучив до держбюджету 200 млн. грн. Прибутковість паперів встановлена на рівні 14,3%.

При цьому основний обсяг залучення на аукціоні 25 вересня забезпечило дорозміщення ОВДП з індексованою вартістю і датою погашення 9 вересня 2015 року. Сума залучення становила 366,39 млн. грн., прибутковість — 9,3%. Мінфін задовольнив всі три подані заявки.

Як повідомляв УНІАН, на думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, після чергового залучення 600 млн. дол. на зовнішніх ринках Мінфін не відчуває гострої потреби у значних додаткових залученнях.

«До завершення передвиборної кампанії ми навряд чи побачимо ринкові операції на первинних аукціонах», - відзначав експерт.

На аукціоні з продажу ОВДП 18 вересня Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 414,292 млн. грн. Мінфін задовольнив дві заявки ОВДП з терміном погашення 22 травня 2019 року. Прибутковість становила 14,3%. При цьому попит на ОВДП з терміном обігу 5 років не було.